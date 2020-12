Calciomercato Lazio, gelo Caicedo-Inzaghi: l’ecuadoriano non più intoccabile. I possibili scenari (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Scende il gelo su Formello a causa di una presunta lite tra Caicedo e Simone Inzaghi.Serie B, Monza-Salernitana: i granata prendono in ‘prestito’ l’aereo della Lazio, ultrà contro LotitoNon siamo nuovi a discussioni tra calciatori e allenatori, esempio lampante ne è la diatriba Gomez-Gasperini. Ma per i tifosi biancocelesti è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno a pochi giorni dal match contro il rinato Genoa di Davide Ballardini. Basti pensare alla ormai nota 'zona Caicedo' di cui tanto si è parlato in questo avvio di stagione, con la 'pantera' che ha convinto tutti a suon di gol fondamentali, facendo le fortune dello stesso tecnico contro il Torino (gol del 3-4), lo Zenit in Champions League (gol dell’1-1) e la Juventus (gol dell’1-1).Calciomercato Inter, grandi manovre per ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Scende ilsu Formello a causa di una presunta lite trae Simone.Serie B, Monza-Salernitana: i granata prendono in ‘prestito’ l’aereo della, ultrà contro LotitoNon siamo nuovi a discussioni tra calciatori e allenatori, esempio lampante ne è la diatriba Gomez-Gasperini. Ma per i tifosi biancocelesti è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno a pochi giorni dal match contro il rinato Genoa di Davide Ballardini. Basti pensare alla ormai nota 'zona' di cui tanto si è parlato in questo avvio di stagione, con la 'pantera' che ha convinto tutti a suon di gol fondamentali, facendo le fortune dello stesso tecnico contro il Torino (gol del 3-4), lo Zenit in Champions League (gol dell’1-1) e la Juventus (gol dell’1-1).Inter, grandi manovre per ...

