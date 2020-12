Il lockdown riduce le aritmie cardiache (Di martedì 29 dicembre 2020) Un nuovo studio dell’Università di Adelaide ha rivelato che il blocco del Covid-19 ha effettivamente ridotto la frequenza degli episodi di aritmia. Inoltre, questo effetto è stato maggiore laddove la pandemia ha colpito più duramente. Le persone con defibrillatori cardioverter impiantabili dovrebbero evitare lo stress e il blocco Covid-19 è stata una buona opportunità per farlo. Gli scienziati hanno esaminato i dati di 5963 pazienti con defibrillatori cardioverter impiantabili negli Stati Uniti dal 21 gennaio 2020, quando è stato identificato il primo caso di Covid-19, fino al 29 aprile. Questo pool di dati di 100 giorni è stato praticamente il picco della prima ondata di pandemia. Durante questo periodo i partecipanti allo studio hanno avuto una media di 2,8 eventi in cui il loro ICD ha dovuto supportare il loro cuore. Gli scienziati hanno poi confrontato questi dati con ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Un nuovo studio dell’Università di Adelaide ha rivelato che il blocco del Covid-19 ha effettivamente ridotto la frequenza degli episodi di aritmia. Inoltre, questo effetto è stato maggiore laddove la pandemia ha colpito più duramente. Le persone con defibrillatori cardioverter impiantabili dovrebbero evitare lo stress e il blocco Covid-19 è stata una buona opportunità per farlo. Gli scienziati hanno esaminato i dati di 5963 pazienti con defibrillatori cardioverter impiantabili negli Stati Uniti dal 21 gennaio 2020, quando è stato identificato il primo caso di Covid-19, fino al 29 aprile. Questo pool di dati di 100 giorni è stato praticamente il picco della prima ondata di pandemia. Durante questo periodo i partecipanti allo studio hanno avuto una media di 2,8 eventi in cui il loro ICD ha dovuto supportare il loro cuore. Gli scienziati hanno poi confrontato questi dati con ...

Un recente studio ha dimostrato che il lockdown ha reso la vita meno stressante abbassando i livelli di aritmia ...

Sebbene la pandemia di COVID-19 abbia inevitabilmente distolto l’attenzione dalla crisi climatica e ambientale, è stato un anno segnato dagli eventi estremi, con incendi devastanti in diverse regioni ...

