Ema | Improbabile via libera al vaccino AstraZeneca a gennaio Dati insufficienti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) È “” che ilcontro il coronavirus sviluppato dae dall’Università di Oxford venga raccomandato per l’approvazione dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) a. Lo ha detto il vicedirettore esecutivo dell’Agenzia, Noël Wathion, intervistato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad. L’Ema, ha spiegato, non dispone di informazioni sufficienti sul, “al momento,ha fornito solosui propri studi clinici all’Agenzia europea per i medicinali”, e questi “non sono sufficienti” per concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata. “Abbiamo bisogno diaggiuntivi sulla qualità del loro”, ha aggiunto Wathion. Inoltre, ha sottolineato, ...