Eleonora e Daniele | l’assassino giudicato in grado d’intendere e di volere

TgrRaiPuglia : Il Gip dispone il processo a Antonio De Marco con inizio il 18 febbraio - TGR Puglia - leccenews24 : Omicidio Daniele e Eleonora, Antonio De Marco finisce sotto processo. No alla perizia psichiatrica - zazoomblog : Eleonora Daniele lascia a bocca aperta: neomamma spumeggiante – FOTO - #Eleonora #Daniele #lascia #bocca - SoloLecceIT : PUO' STARE A GIUDIZIO! Il GIP dice 'NO' alla perizia psichiatrica. Il MOSTRO di Daniele e Eleonora dal 18 febbraio… - radioalfa : Pierpaolo Fasano a 'Storie Italiane' con Eleonora Daniele -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele

DiLei Vip

Non ci sarà (al momento) alcuna perizia psichiatrica per il 21enne Antonio De Marco, reo confesso del duplice omicidio dello scorso 21 settembre in via Montello a Lecce.«No alla perizia psichiatrica per Antonio De Marco». Il processo per il duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta Manta comincerà fra un mese e mezzo. Il ...