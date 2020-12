Conte attento, gennaio mese nero per l’Inter: bene solo in tre (Di martedì 29 dicembre 2020) gennaio mese sempre difficile per l’Inter l’Inter è tornata ad allenarsi oggi per preparare i tanti impegni del mese di gennaio che vedrà i nerazzurri impegnati, oltre al campionato, anche in Coppa Italia contro la Fiorentina. Antonio Conte dovrà fare attenzione anche alla scaramanzia: nel mese di gennaio, da dieci anni, la squadra subisce una flessione. “Da dieci anni a questa parte, infatti, tranne rare eccezioni, l’Inter a gennaio soffre di un virus simile a quello influenzale. Quando la squadra nerazzurra entra in campo nell’anno nuovo, si spegne. Qualche avvisaglia, come si nota scorrendo gli almanacchi, arriva già a dicembre, ma è gennaio il mese che, ... Leggi su intermagazine (Di martedì 29 dicembre 2020)sempre difficile perè tornata ad allenarsi oggi per preparare i tanti impegni deldiche vedrà i nerazzurri impegnati, oltre al campionato, anche in Coppa Italia contro la Fiorentina. Antoniodovrà fare attenzione anche alla scaramanzia: neldi, da dieci anni, la squadra subisce una flessione. “Da dieci anni a questa parte, infatti, tranne rare eccezioni,soffre di un virus simile a quello influenzale. Quando la squadra nerazzurra entra in campo nell’anno nuovo, si spegne. Qualche avvisaglia, come si nota scorrendo gli almanacchi, arriva già a dicembre, ma èilche, ...

_intermagazine : Conte attento, gennaio mese nero per l’Inter: bene solo in tre - FilippoCarmigna : Conte deve fare in fretta. Renzi? Stia attento alle curve e alle discese - - DonniniMario : Leo Malaspina, giornalista attento, scrive: Mentana umilia Conte e Di Maio: “Spostatevi adesso, vogliamo vedere i v… - nicozaga : @SimoneCosimi @lucasalvioli Non credo che a ottobre ci fosse alcuna certezza sui tempi e sugli esiti dei test. Non… - susannaserioli : RT @GuidoCrosetto: Mi ritengo un osservatore attento e per certi versi privilegiato della politica italiana ma vi giuro che non sono assolu… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte attento Conte attento, i pieni poteri logorano i leader QUOTIDIANO.NET Corriere dello Sport, De Paul il primo della lista di Conte

La rassegna stampa di Calciomercato.it propone i titoli sulla prima pagina di oggi, martedì 29 dicembre, de il 'Corriere dello Sport' ...

Mercato – L’Atletico Madrid si inserisce tra l’Inter e Marcos Alonso

Marcos Alonso è sempre più ai margini del Chelsea e le sue non convocazioni ormai non fanno più notizia: buone notizie quindi per l’ Inter e Antonio Conte che vorrebbero riportare in Italia l’esterno ...

La rassegna stampa di Calciomercato.it propone i titoli sulla prima pagina di oggi, martedì 29 dicembre, de il 'Corriere dello Sport' ...Marcos Alonso è sempre più ai margini del Chelsea e le sue non convocazioni ormai non fanno più notizia: buone notizie quindi per l’ Inter e Antonio Conte che vorrebbero riportare in Italia l’esterno ...