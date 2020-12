Vittoria di Savoia | compleanno | non ci sono più le principesse di una volta

Leggi su amica

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Edi, è lì, su Instagram a ricordarcelo. Basta atterrare sul suo account (@.dicon emoticon di bandiera italiana sventolante) per ricordarcelo. E oggi è il giorno migliore per farlo, visto che è il suo. La figlia di Clotilde Courau e Emanuele Filiberto di, compie 17 anni.di, come ogni altra Royal Girls del mondo… Adesso,e duchesse sembrano delle vere Royal influencer. A partire da Meghan Markle fino ad arrivare a Charlotte Casiraghi (diventata proprio ora ambassador e spokeperson per Chanel). E chissà quale futuro attende. Lei che, per lanella storia, è la prima donna a succedere al Casato. Il debutto doveva ...