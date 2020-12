Vaccino anti-Covid, i prefetti organizzano la sorveglianza e le scorte per i trasferimenti delle fiale. Difesa userà 11 aerei e 73 elicotteri (Di lunedì 28 dicembre 2020) Saranno i prefetti a organizzare i servizi di sorveglianza e di scorta dei vaccini anti-Covid nei vari territori da parte delle forze dell’ordine per la distribuzione delle dosi. Dopo il primo storico passaggio, il 27 dicembre, in contemporanea con tutta Europa, il Viminale ha già dato indicazione alle prefetture affinché organizzino le scorte per i trasferimenti e la sorveglianza dei vaccini nei punti di somministrazione. Nei casi in cui sarà necessario, come già avvenuto a Roma per l’arrivo delle prime 9.750 dosi, i prefetti convocheranno comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica ad hoc per organizzare i servizi. Il 23 dicembre scorso infatti il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Saranno ia organizzare i servizi die di scorta dei vaccininei vari territori da parteforze dell’ordine per la distribuzionedosi. Dopo il primo storico passaggio, il 27 dicembre, in contemporanea con tutta Europa, il Viminale ha già dato indicazione alle prefetture affinché organizzino leper ie ladei vaccini nei punti di somministrazione. Nei casi in cui sarà necessario, come già avvenuto a Roma per l’arrivoprime 9.750 dosi, iconvocheranno comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica ad hoc per organizzare i servizi. Il 23 dicembre scorso infatti il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ...

