Ultime Notizie Roma del 28-12-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio di Natale l’Italia ora in zona arancione nei giorni 28-29-30 Dicembre 4 gennaio 13:22 sono consentiti gli spostamenti nel proprio comune e una volta al giorno entro la regione in fimo di due persone consentite passeggiate attività motoria Bari ristoranti aperti solo per asporto i negozi sono aperti fino alle 21 in tempi rapidissimi da ma non era Palazzo Madama per il via libera definitivo già noto che governo Porra la questione di fiducia un solo voto con il quale il provvedimento potrà diventare legge scongiurando l’ipotesi che il paese entri in esercizio provvisorio Stati Uniti Trump sede firma il nuovo pacchetto anti-covid dopo essersi rifiutato per una settimana Trump firma il nuovo pacchetto di aiuti anti-covid è da 900 miliardi di dollari evitato in extremis lo ...