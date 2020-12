Giuseppe in carcere dopo 21 anni, il dramma della moglie: “E’ ingiusto, aiutatemi” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Venne condannato per reati commessi nel 1999 ma finisce in carcere dopo 21 anni: è la sorte toccata a Giuseppe Marziale, 47enne di Napoli, per il quale, sabato scorso, si sono aperte le porte del carcere di Napoli Poggioreale, malgrado una vita di lavoro onesto, una moglie che lo ama e tre figli. Ora deve scontare una pena di 11 anni, 11 mesi e 16 giorni di reclusione per associazione mafiosa e spaccio di droga, anche se durante tutto questo tempo lui ha cambiato pelle. “Ha commesso degli errori quando aveva 26 anni, poi però ci siamo sposati e lui è cambiato totalmente, adesso ha tre figli e da allora anni lavora onestamente. Ora, dopo 22 anni, arriva questa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Venne condannato per reati commessi nel 1999 ma finisce in21: è la sorte toccata aMarziale, 47enne di Napoli, per il quale, sabato scorso, si sono aperte le porte deldi Napoli Poggioreale, malgrado una vita di lavoro onesto, unache lo ama e tre figli. Ora deve scontare una pena di 11, 11 mesi e 16 giorni di reclusione per associazione mafiosa e spaccio di droga, anche se durante tutto questo tempo lui ha cambiato pelle. “Ha commesso degli errori quando aveva 26, poi però ci siamo sposati e lui è cambiato totalmente, adesso ha tre figli e da alloralavora onestamente. Ora,22, arriva questa ...

