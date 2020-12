GF Vip 5, Ariadna Romero delusa dal suo ex Pierpaolo Pretelli: le sue parole (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra i tanti telespettatori delusi dal flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembrerebbe esserci anche la ex compagna di lui, la modella cubana Ariadna Romero, mamma di suo figlio Leonardo. La donna, infatti, ha risposto al commento di una fan in maniera molto criptica, lasciando intendere di non essere affatto contenta del comportamento del suo ex nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Gli autori informeranno Pretelli? E soprattutto, questa delusione significa forse che ancora tiene a Pierpaolo? GF Vip 5, Ariadna Romero confonde Pierpaolo Pretelli Qualche giorno fa, Ariadna Romero è stata nella Casa del GF Vip 5 per fare una sorpresa al suo ex compagno Pierpaolo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra i tanti telespettatori delusi dal flirt trae Giulia Salemi sembrerebbe esserci anche la ex compagna di lui, la modella cubana, mamma di suo figlio Leonardo. La donna, infatti, ha risposto al commento di una fan in maniera molto criptica, lasciando intendere di non essere affatto contenta del comportamento del suo ex nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Gli autori informeranno? E soprattutto, questa delusione significa forse che ancora tiene a? GF Vip 5,confondeQualche giorno fa,è stata nella Casa del GF Vip 5 per fare una sorpresa al suo ex compagno...

