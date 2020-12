Classi pollaio, boom in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana con una media di 22 alunni per classe (Di lunedì 28 dicembre 2020) A fronte di una media nazionale di 20,34 alunni per classe, l’Emilia-Romagna è la regione con la più alta densità di alunni (21,86) seguita da Lombardia (21,44) e Toscana (21,24) mentre la Sicilia è al dodicesimo posto (19,59). Le Classi meno “affollate” si trovano in Molise (17,73), Basilicata (18,06) e Calabria (18,13). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) A fronte di unanazionale di 20,34per, l’è la regione con la più alta densità di(21,86) seguita da(21,44) e(21,24) mentre la Sicilia è al dodicesimo posto (19,59). Lemeno “affollate” si trovano in Molise (17,73), Basilicata (18,06) e Calabria (18,13). L'articolo .

orizzontescuola : Classi pollaio, boom in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana con una media di 22 alunni per classe - rifondazione20 : Rifondazione, in piazza per sostenere un emendamento alla legge di bilancio contro le “classi pollaio”… - frabarraco : RT @Pasquino70: @silviaaaaa28 È evidente che la Gelmini abbia degli interessi. Quando era Ministro della Pubblica istruzione, mentre tagli… - Tino44588447 : RT @Pasquino70: @silviaaaaa28 È evidente che la Gelmini abbia degli interessi. Quando era Ministro della Pubblica istruzione, mentre tagli… - Milla67_ : @silviaaaaa28 Il soggetto in questione è anche quello delle classi pollaio... -

Ultime Notizie dalla rete : Classi pollaio Classi pollaio, dal Recovery Fund a un futuro imprecisato Scuolainforma Lucia e i Re Magi. Lettera

Il Re Magio Melchiorre aprirà lo scrigno della riduzione del numero massimo di alunni per classe, decretando in tal modo la morte di tutte le classi-pollaio, brodo di coltura dell’ignoranza, del ...

No all’apertura delle scuole in queste condizioni!

Il coordinamento nazionale del FLNA esprime la propria solidarietà ai lavoratori della scuola (insegnanti e personale ata) e agli studenti, che subiscono sulla loro pelle, in modo drammatico, i tagli ...

Il Re Magio Melchiorre aprirà lo scrigno della riduzione del numero massimo di alunni per classe, decretando in tal modo la morte di tutte le classi-pollaio, brodo di coltura dell’ignoranza, del ...Il coordinamento nazionale del FLNA esprime la propria solidarietà ai lavoratori della scuola (insegnanti e personale ata) e agli studenti, che subiscono sulla loro pelle, in modo drammatico, i tagli ...