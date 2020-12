Appuntamenti e scadenze: settimana del 28 dicembre 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 28/12/2020Borsa: Australia – Borsa di Sidney chiusa per festività Regno Unito – Borsa di Londra chiusa per festività Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a mercoledì 30/12/2020) Canada – Borsa di Toronto chiusa per festivitàscadenze Fiscali: IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Novembre 2020 solo per via telematica. IVA – Acconto 2020 – Versamento dell’ acconto IVA da parte dei contribuenti mensili e trimestrali. Martedì 29/12/2020Appuntamenti: 15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’EurosistemaTitoli di Stato: Tesoro – Asta BOT e CTZ Mercoledì 30/12/2020Titoli di Stato: Tesoro – Asta medio-lungo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 28/12/Borsa: Australia – Borsa di Sidney chiusa per festività Regno Unito – Borsa di Londra chiusa per festività Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a mercoledì 30/12/) Canada – Borsa di Toronto chiusa per festivitàFiscali: IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Novembresolo per via telematica. IVA – Acconto– Versamento dell’ acconto IVA da parte dei contribuenti mensili e trimestrali. Martedì 29/12/: 15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’EurosistemaTitoli di Stato: Tesoro – Asta BOT e CTZ Mercoledì 30/12/Titoli di Stato: Tesoro – Asta medio-lungo ...

