LIVE – Lecce-Vicenza | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ladimatch valevole per la quindicesima giornata di. I padroni di casa hanno collezionato soltanto tre punti nelle ultime cinque partite e vogliono assolutamente ritrovare il successo; i veneti, invece, stanno disputando un campionato sorprendente e sperano di proseguire su questa strada. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 27 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAore 15.00 14.55- Buongiorno amici di Sportface e benvenuti allatestuale di...