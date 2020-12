GF Vip | una concorrente rischia di essere espulsa | i dettagli

(Di domenica 27 dicembre 2020) GF Vip, unadi. La decisione sarà probabilmente annunciata nella prossima puntata. Non si placa la polemica intorno alle frasi dellaSamatha de Grenet. È accaduto infatti che la donna, a seguito di un’accesa lite avuta con Stefania Orlando, si sia lasciata andare in seguito a uno sfogo molto duro, L'articolo proviene da Inews.it.

ivanhoe07813496 : @KingTom36917221 Ma da una sciuretta finto-milanese e finto-chic, che era entrata menzionando Einaudi e citando Vol… - ValeriiaChorni : Se mandate un video o una foto ad un #vip e vi dice che l’ha aperta, non gasatevi Ho scoperto ieri che è una cosa a… - infoitcultura : “Mi sento fuori contesto”, nuova crisi di Andrea Zenga al GF Vip ma su Twitter è una star - thoughtxreflect : adesso parliamo di un problema molto grave: mi spiegate perché cazzo andate su un profilo di una determinata person… - Antonio98854326 : Com'è nella natura anche al grande fratello vip ci sono sette femmine e cinque maschi nella natura tre parti di don… -

Io sono una coccolona, sono così anche con te Tommaso”. La Salemi non ha mai nascosto di avere difficoltà ad avvicinarsi a Pierpaolo Pretelli per via del suo passato al GF Vip. Nelle scorse ...Dayane Mello, parlando con Carlotta e Cecilia, ha riferito di avere la certezza che Natalia Paragoni non sia realmente innamorata di Andrea Zelletta.