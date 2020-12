Enrico Capuano in concerto a gennaio per AIDO (Di domenica 27 dicembre 2020) Il 5 gennaio Enrico Capuano con Tammuriatarock e altri ospiti in concerto per A.I.D.O.: l’iniziativa di beneficenza in programma alle ore 21.30 Una serata all’insegna della celebrazione della vita, una festa per ricordare che non siamo soli ma insieme possiamo fare la differenza. Insieme possiamo vivere la speranza. E il futuro. Tutto nasce da una… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 27 dicembre 2020) Il 5con Tammuriatarock e altri ospiti inper A.I.D.O.: l’iniziativa di beneficenza in programma alle ore 21.30 Una serata all’insegna della celebrazione della vita, una festa per ricordare che non siamo soli ma insieme possiamo fare la differenza. Insieme possiamo vivere la speranza. E il futuro. Tutto nasce da una… L'articolo Corriere Nazionale.

Enrico_Abis : @capuanogio @Carloalvino Giovanni Capuano giornalista con dignità - capitanotennis : Enrico Capuano in concerto con Tammuriatarock+Guest - CorriereQ : Per Natale regala il concerto benefico per A.I.D.O. di Enrico Capuano. Ospiti Tony Esposito e Alessandro Pieravanti - chrdioc : Enrico Capuano in concerto con Tammurriatarock - Rietilife : Enrico Capuano in concerto con Tammurriatarock - -

A Salvatore Esposito, attualmente uno degli attori italiani di maggior successo nel mondo per le sue interpretazioni nelle serie Gomorra e Fargo, va il Capri - Italian Worldwide Award assegnato dal Nu ...

Cinema: Capri Hollywood premia Salvatore Esposito, da "Gomorra" a "Fargo"

Partite intanto tutte le sezioni di Capri, Hollywood 25: domani nella seconda giornata, omaggio a Enrico Lucherini con ... Evviva la carriera di Antonio Capuano, Dai libri al grande schermo ...

