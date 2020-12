Caracciolo | “Lucca calcia bene | i compagni si fidano ma ho un consiglio Il paragone con me? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di domenica 27 dicembre 2020) "Il calcio è lavoro e passione, bisogna esserne consapevoli per non sprecare occasioni".Ha esorditoAndreaintervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', a proposito del gol d'autore realizzato da Lorenzolo scorso 23 dicembre in occasione della sfida casalinga contro il Bari, l'ultima di questo 2020 ormai in dirittura d'arrivo.Palermo,e la perla da cineteca: le magie dei rosanero su calcio di punizione, vota la più bellaUna parabola professionale in perenne simbiosi con il gol. Il bomber classe '81 - attaccante completo, vorace nell'attaccare la profondità e letale all'interno dei sedici metri -, ha scritto pagine indimenticabili nella storia del Brescia, divenendo a pieno titolo, icona calcistica simbolo del club lombardo. Nonostante le sue 179 realizzazioni con la maglia delle ...