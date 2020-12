Calciomercato Roma: la strategia dei Friedkin (Di domenica 27 dicembre 2020) La sessione invernale di Calciomercato è ormai alle porta e la Roma sta studiando i prossimi colpi. I giallorossi puntano infatti alla zona Champions, ma per tornare tra le big in Europa Fonseca ha bisogno di poter fare affidamento su una rosa ampia. Vediamo qual è la strategia dei Friedkin per trovare quei rinforzi che permetterebbero alla Roma di continuare a collezionare risultati positivi. Qual è la strategia dei Friedkin per il mercato invernale? La strategia della nuova proprietà americana è chiara: fuori gli esuberi e poi dentro i rinforzi. Pochi e mirati obiettivi perché la Roma potrà infatti acquistare poco e solamente dopo aver effettuato alcune cessioni. Gli investimenti giallorossi riguarderanno solamente profili di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) La sessione invernale diè ormai alle porta e lasta studiando i prossimi colpi. I giallorossi puntano infatti alla zona Champions, ma per tornare tra le big in Europa Fonseca ha bisogno di poter fare affidamento su una rosa ampia. Vediamo qual è ladeiper trovare quei rinforzi che permetterebbero alladi continuare a collezionare risultati positivi. Qual è ladeiper il mercato invernale? Ladella nuova proprietà americana è chiara: fuori gli esuberi e poi dentro i rinforzi. Pochi e mirati obiettivi perché lapotrà infatti acquistare poco e solamente dopo aver effettuato alcune cessioni. Gli investimenti giallorossi riguarderanno solamente profili di ...

