Verissimo, Enzo Iacchetti confessa: “Non ridevo da febbraio” (Di sabato 26 dicembre 2020) A Verissimo mattatori di questa puntata speciale sono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Gli storici volti di Striscia la notizia aprono l’appuntamento natalizio concedendo un’intervista a Silvia Toffanin. Commovente la confessione di Iacchetti in apertura di chiacchierata con la conduttrice: “Ho fatto la prima risata il 7 dicembre“. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti di nuovo insieme Dietro al bancone di Striscia la notizia hanno trovato fortuna, successo e popolarità. Sono una delle coppie storiche della televisione, una delle più longeve ma anche apprezzatissime dal pubblico. Dalle gag nel tg satirico di Canale5, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si trasferiscono a Verissimo per un’intervista di coppia a Silvia Toffanin. La coppia di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 dicembre 2020) Amattatori di questa puntata speciale sono Ezio Greggio ed. Gli storici volti di Striscia la notizia aprono l’appuntamento natalizio concedendo un’intervista a Silvia Toffanin. Commovente la confessione diin apertura di chiacchierata con la conduttrice: “Ho fatto la prima risata il 7 dicembre“. Ezio Greggio eddi nuovo insieme Dietro al bancone di Striscia la notizia hanno trovato fortuna, successo e popolarità. Sono una delle coppie storiche della televisione, una delle più longeve ma anche apprezzatissime dal pubblico. Dalle gag nel tg satirico di Canale5, Ezio Greggio edsi trasferiscono aper un’intervista di coppia a Silvia Toffanin. La coppia di ...

Luca_zone : RT @IlContiAndrea: #SilviaToffanin a gennaio affiancherà Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per una puntata di #StrisciaLaNotizia #Verissimo - IlContiAndrea : #SilviaToffanin a gennaio affiancherà Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per una puntata di #StrisciaLaNotizia #Verissimo - Maryss84 : Ezio ed Enzo x me sono Striscia, sono affiatati, matti, sono perfetti!! Anche Ficarra e Picone mi piacevano tanto,… - nickginetti : Questi momenti Enzo Iacchetti e Ezio Greggio ?????????? #striscialanotizia #Verissimo - nickginetti : Enzo Iacchetti e Ezio Greggio straordinariiiiiiii ??????????#Verissimo -