Sulla ISS è arrivato Bishop (Di sabato 26 dicembre 2020) Per questo Natale 2020 la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha ricevuto un regalo veramente speciale: una nuova camera di equilibrio della compagnia privata Nanoracks. Vediamo le particolarità di questa nuova aggiunta all'avamposto orbitale. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 26 dicembre 2020) Per questo Natale 2020 la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha ricevuto un regalo veramente speciale: una nuova camera di equilibrio della compagnia privata Nanoracks. Vediamo le particolarità di questa nuova aggiunta all'avamposto orbitale.

istsupsan : ?? PANDEMIA E IMPATTO SULLA POPOLAZIONE: LA SURVEY ISS Quasi tutti hanno indossato la mascherina nei luoghi al chius… - wireditalia : Sulla Stazione spaziale internazionale si fanno esperimenti di agricoltura spaziale: gli ultimi arrivati nell'orto… - ObsoletusH : @boni_castellane la revisione dei dati delle cartelle cliniche richiede mesi. il punto certo, per cui non ho bisogn… - ElenaPaganelli : RT @ASI_spazio: Certificate dalla @FAANews la slitta e le renne di #BabboNatale. L'anno si chiude con un inno alla moderna corsa allo #spaz… - Notiziedi_it : L’Iss mette in guarda sulla tenuta del sistema sanitario e invita a stare a casa -