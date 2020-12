Natale 2020, Salvini consegna doni. I City Angels: "Una cosa fatta a nostra insaputa" (Di sabato 26 dicembre 2020) Milano, 26 dicembre 2020 - Nel giorno di Natale, il leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato alla consegna natalizia di pacchi dono dei City Angels per gli anziani a Milano, ma il presidente e ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 dicembre 2020) Milano, 26 dicembre- Nel giorno di, il leader della Lega Matteoha partecipato allanatalizia di pacchi dono deiper gli anziani a Milano, ma il presidente e ...

Pontifex_it : La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affron… - NicolaPorro : La profetica riflessione di #Ratzinger sul #Natale: ha 50 anni ma sembra scritta per il 2020...???? - rickriordan : Un racconto Percy...in italiano! (Semidei, per favore perdonatemi se questa traduzione non è corretta: il mio ital… - AnsaToscana : Paolo Rossi, il 30 dicembre commemorazione in Duomo a Prato. Comune: 'Sarà un ultimo saluto nella sua città natale'… - paolorm2012 : Il pranzo dei poveri senza tavolata: a Sant'Egidio il Natale sfida la pandemia -