Inter | Vidal | «Non ho paura a parlare di Scudetto | è il mio obiettivo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 dicembre 2020) Arturoha parlato dell’eliminazione in Champions League e del verodella squadra di Antonio Conte: loArturoha rilasciato un’vista a Sky Sport che verrà trasmessa integralmente nella giornata di oggi ma di cui sono stati svelati alcuni spezzoni. Il centrocampista dell’ha parlato dell’eliminazione in Champions League e del verodella squadra di Antonio Conte: lo. Ecco le sue parole. ELIMINAZIONE CHAMPIONS – «Il momento più duro per noi e per me. È difficile, ma questo all’è un progetto nuovo. Con giocatori giovani che hanno fame di vincere qualcosa. È triste essere usciti dalla Champions ma abbiamo ancora due cose importanti e dobbiamo fare il ...