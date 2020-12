Enrico Mentana in versione papà: il video dello scherzo con la figlia (Di sabato 26 dicembre 2020) Il direttore del Tg La7 si immortala nel giorno di Santo Stefano. 'Quantitativamente non sono un padre eccellente, ma qualitativamente sì', ha raccontato Leggi su today (Di sabato 26 dicembre 2020) Il direttore del Tg La7 si immortala nel giorno di Santo Stefano. 'Quantitativamente non sono un padre eccellente, ma qualitativamente sì', ha raccontato

Notiziedi_it : Enrico Mentana in versione papà: il video dello scherzo con la figlia - zazoomblog : Enrico Mentana figuraccia social: ecco come risponde all’indovinello hard - #Enrico #Mentana #figuraccia #social: - agodandaniela : @aronhector1861 @Enrico_G_60 @grotondi Non me ne sono accorta..alle 8 del mattino non si nota.. Forse qualche comme… - Imthebestfan44 : @ZouhirNabil Ma è Enrico Mentana - aronhector1861 : @agodandaniela @Enrico_G_60 @grotondi Renziana è Gaia Tortora. Se lei pensa che il telegiornale di Mentana, in quan… -