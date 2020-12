Dominic Thiem | sarà lui il prossimo numero 1?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il 2020 è stato un anno fantastico per, soprattutto grazie alla conquista dello US Open. A questo si aggiungono le finali raggiunte all’Australian Open e alle ATP Finals di Londra. Oltre a tutto ciò, è arrivato il raggiungimento del poi consolidato terzo posto nel ranking ATP, che porta a un quesito: riuscirà l’austriaco in futuro a fare di meglio? Magari conquistando quella prima posizione che ormai, fatta eccezione per Andy Murray nel 2016, appartiene dal 2004 sempre e solo ai cosiddetti “big three”: Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Lo straordinario 2020 diCome detto, in questa stagione è arrivata perla conquista dello US Open, il suo primo Slam in carriera. Lo straordinario successo di New York a settembre ha significato molto per l’austriaco. Oltre alla gloria ...