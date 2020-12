Tragedia di Natale | Rosina è stata trovata morta

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 25 dicembre 2020)per la Vigilia di. Un'anziana ènella sua abitazione, subito dopo una rapina. I fatti sono accaduti a Montrecassiano, in provincia di Macerata. La donna,Cassetti, 78 anni, viveva in una casa in via Sandro Pertini, nelle vicinanze della zona industriale. Nella casa la donna viveva con il marito, Enrico Orazi, titolare di un autoricambi a Macerata, insieme alla figlia e al nipote. L'aggressione, secondo le ricostruzioni, è avvenuta intorno alle 20 di ieri sera, prima quindi che scattasse il divieto di circolazione, per via del coprifuoco notturno disposto in tutta Italia. dal dpcm. Il ladro probabilmente è piombato in casa con la speranza di portar via soldi o oggetti preziosi. Ma il colpo si è trasformato in un omicidio. Secondo ...