Rende. Principe attacca Manna: in oltre 7 anni il degrado, che ormai ha invaso tutta la città, è opera sua (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Manna ha elevato la menzogna a filosofia dell’amministrare”. Così esordisce in una nota Sandro Principe (Federazione Riformista di Rende) attaccando frontalmente il sindaco di Rende (Cosenza). “In uno dei quotidiani proclami, forse per dare l’impressione di esistere, il Sindaco di centrodestra Manna si vanta di aver investito nelle scuole 6 milioni di euro in manutenzioni per l’efficientamento energetico e per l’adeguamento antisismico.Tutto ciò è merito dei governi di centrosinistra, presieduti dagli on.li Renzi e Gentiloni, che hanno finanziato un corposo programma di interventi in favore dei comuni, per la manutenzione straordinaria delle scuole per gli interventi sopra indicati, senza guardare il colore politico dei governi locali.Vengono spontanee due considerazioni:la prima, ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 25 dicembre 2020) “ha elevato la menzogna a filosofia dell’amministrare”. Così esordisce in una nota Sandro(Federazione Riformista dindo frontalmente il sindaco di(Cosenza). “In uno dei quotidiani proclami, forse per dare l’impressione di esistere, il Sindaco di centrodestrasi vanta di aver investito nelle scuole 6 milioni di euro in manutenzioni per l’efficientamento energetico e per l’adeguamento antisismico.Tutto ciò è merito dei governi di centrosinistra, presieduti dagli on.li Renzi e Gentiloni, che hanno finanziato un corposo programma di interventi in favore dei comuni, per la manutenzione straordinaria delle scuole per gli interventi sopra indicati, senza guardare il colore politico dei governi locali.Vengono spontanee due considerazioni:la prima, ...

“Manna ha elevato la menzogna a filosofia dell’amministrare”. Così esordisce in una nota Sandro Principe (Federazione Riformista di Rende) attaccando ...

Meghan Markle, le dolci parole di Harry: “Vivere con lei mi rende consapevole”

Vivere insieme a Meghan Markle, ha in qualche modo reso più consapevole il Principe Harry in merito a molti problemi che affliggono la nostra società. Che la Duchessa del Sussex abbia migliorato la ...

