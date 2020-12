Covid, test su farmaco per immunità immediata in Gran Bretagna (Di venerdì 25 dicembre 2020) La Gran Bretagna supera i 70mila morti di Covid , ma intanto nel Paese viene avviata la sperimentazione di un farmaco per evitare che un soggetto sia contagiato dal Coronavirus e sviluppi la malattia. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Lasupera i 70mila morti di, ma intanto nel Paese viene avviata la sperimentazione di unper evitare che un soggetto sia contagiato dal Coronavirus e sviluppi la malattia. ...

