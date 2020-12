Carlotta Savorelli, avete mai visto la mamma della 35enne di Uomini e Donne? Identiche (Di venerdì 25 dicembre 2020) Assente da Uomini e Donne da qualche settimana Carlotta Savorelli ha spiegato ai fans preoccupati i motivi che l’hanno costretta a non presenziare nel corso delle ultime registrazioni del programma. Carlotta ha parlato di un semplice raffreddore, ma visti i tempi di pandemia, anche una semplice alterazione costringe a casa. Carlotta Savorelli assente da Uomini L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 dicembre 2020) Assente dada qualche settimanaha spiegato ai fans preoccupati i motivi che l’hanno costretta a non presenziare nel corso delle ultime registrazioni del programma.ha parlato di un semplice raffreddore, ma visti i tempi di pandemia, anche una semplice alterazione costringe a casa.assente daL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : Carlotta Savorelli, fan preoccupari per la dama del trono over: “Linfonodi ingrossati, non deglutisco” - infoitcultura : Carlotta Savorelli furia dopo Uomini e Donne, la rabbia della dama: “Se lo fai tu ti attacco al soffitto!” -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Savorelli “Sito di incontri”, spiacevole scoperta per Carlotta Savorelli: la dama di Uomini e Donne vittima di un reato Solonotizie24 Carlotta Savorelli, avete mai visto la mamma della 35enne di Uomini e Donne? Identiche

Assente da Uomini e Donne da qualche settimana Carlotta Savorelli ha spiegato ai fans preoccupati i motivi che l’hanno costretta a non presenziare nel corso delle ultime registrazioni del programma.

Pillole Gossip: Carlotta via dal trono over, Todaro in tribunale, Parodi la verità sul marito

Carlotta Savorelli via da Uomini e Donne: cosa è successo? I fan di Uomini e Donne si sono molto allarmati ultimamente non vedendo più Carlotta Savorelli, uno dei personaggi più amati, al trono over.

Assente da Uomini e Donne da qualche settimana Carlotta Savorelli ha spiegato ai fans preoccupati i motivi che l’hanno costretta a non presenziare nel corso delle ultime registrazioni del programma.Carlotta Savorelli via da Uomini e Donne: cosa è successo? I fan di Uomini e Donne si sono molto allarmati ultimamente non vedendo più Carlotta Savorelli, uno dei personaggi più amati, al trono over.