Wilander | “Federer può vincere le Olimpiadi”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Rogeril prossimo 8 agosto compirà 40 anni. Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma la sensazione è che il 2021 possa essere l’anno conclusivo della strepitosa carriera del fuoriclasse svizzero. Questi potrebbe decidere di appendere la racchetta al chiodo al termine delledi Tokyo, magari da vincitore. Di recente l’ex tennista Matsha parlato di, dicendo che a suo parere riuscirà a conquistare la medaglia d’oro ai Giochi olimpici. Tornando sull’eventuale ritiro nel 2021, qualche anno fa il campione elvetico in un’intervista aveva rivelato che ormai si stava avvicinando alle battute finali della sua carriera. Aveva aggiunto di non poter dare ancora con certezza informazioni sull’anno in cui avrebbe chiuso con il tennis giocato, evidenziando che avrebbe smesso nel momento in cui: ...