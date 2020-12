Roma, Veretout: in Europa solo due centrocampisti hanno segnato di più (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sarà un Natale di brindisi e risate per la squadra di Fonseca, approdata grazie al 3-2 di ieri sul Cagliari al terzo posto solitario in classifica. E lo sarà soprattutto per Jordan Veretout, anche ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sarà un Natale di brindisi e risate per la squadra di Fonseca, approdata grazie al 3-2 di ieri sul Cagliari al terzo posto solitario in classifica. E lo sarà soprattutto per Jordan, anche ...

sportli26181512 : La Roma si gode Veretout: in Europa solo due centrocampisti hanno segnato di più: La Roma si gode Veretout: in Euro… - Gazzetta_it : La #Roma si gode #Veretout: in Europa solo due centrocampisti hanno segnato di più - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Gol! Roma - Cagliari 1-0, rete di Veretout J. (ROM) - forzaroma : #Veretout tra i migliori centrocampisti europei per gol segnati. E ora punta Nainggolan #ASRoma - calciodangolo_ : ??#Veretout e gli altri centrocampisti bomber in #SerieA e nei maggiori campionati europei. Davanti a tutti… -