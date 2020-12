Juventus, Agnelli: “Anno complicato. Nel 2021 lotteremo per il decimo scudetto consecutivo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Juventus non sta attraversando un momento particolarmente felice sul campo e il presidente Andrea Agnelli ha voluto fare un bilancio complessivo del 2020 inviando una lettera al forum bianconero ‘VecchiaSignora.com’: “Chiudiamo un Anno che nessuno avrebbe immaginato di vivere. Il primo pensiero è diretto a tutti voi e ai vostri cari… Spero che stiate tutti bene, anche se so che non sarà così. Abbiamo perso famigliari e amici, fatichiamo sul lavoro… Tutti questi, io compreso, noi compresi. Apriamo le porte al 2021 auspicando serenità e felicità, questa volta con meno retorica del solito. Noi, lotteremo fino alla fine per il decimo scudetto consecutivo, consapevoli delle nostre forze in questo momento drammatico per l’industria in cui operiamo. Buon ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lanon sta attraversando un momento particolarmente felice sul campo e il presidente Andreaha voluto fare un bilancio complessivo del 2020 inviando una lettera al forum bianconero ‘VecchiaSignora.com’: “Chiudiamo unche nessuno avrebbe immaginato di vivere. Il primo pensiero è diretto a tutti voi e ai vostri cari… Spero che stiate tutti bene, anche se so che non sarà così. Abbiamo perso famigliari e amici, fatichiamo sul lavoro… Tutti questi, io compreso, noi compresi. Apriamo le porte alauspicando serenità e felicità, questa volta con meno retorica del solito. Noi,fino alla fine per il, consapevoli delle nostre forze in questo momento drammatico per l’industria in cui operiamo. Buon ...

