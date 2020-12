Jorge Lorenzo il 'Corvo': arriva in finale a un talent show canoro (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ex pilota, collaudatore, amante della bicicletta e delle montagne e anche… cantante 'travestito'! E non è la prima volta, perché se nel 2015 aveva intanto le note di Eros Ramazzotti cavandosela ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ex pilota, collaudatore, amante della bicicletta e delle montagne e anche… cantante 'travestito'! E non è la prima volta, perché se nel 2015 aveva intanto le note di Eros Ramazzotti cavandosela ...

Il tre volte campione del mondo MotoGP si è trasformato in una star della musica cantando in un programma musicale spagnolo per tre settimane. Si nascondeva dietro la maschera di un corvo.

MotoGP: Jorge Lorenzo canta Ramazzotti travestito da Corvo

“I miei ricordi più belli hanno un ritmo di samba”, dice il pluricampione del mondo, quarto alla finale del contest spagnolo “Mask Singer” ...

