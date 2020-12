Highlights e gol Spezia-Genoa 1-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Glie i gol di1-2, match valido per la quattordicesima giornata di. I padroni di casa passano in vantaggio dopo dieci minuti con Nzola che raccoglie l’assist di Gyasi e batte Perin con un tocco di esterno. La risposta dei rossoblu arriva con Destro che va segno con una girata di prima intenzione. Nella ripresa Criscito finalizza il rigore del 2-1. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.

internewsit : VIDEO - Roma-Cagliari 3-2, Serie A: gol e highlights della partita - - fainformazione : VIDEO - NAPOLI-TORINO 1-1 | GOL E HIGHLIGHTS | GIORNATA 14 | SERIE A TIM 2020/21 Un capolavoro di Lorenzo Insigne… - LocaGianluca : @SoloMilan68 @erne1976 @lore66to @MonicaRossoNera @RosarioGaletti @zugrusina @patbon1951 @filosignorante @danver11… - fainfosport : VIDEO - NAPOLI-TORINO 1-1 | GOL E HIGHLIGHTS | GIORNATA 14 | SERIE A TIM 2020/21 Un capolavoro di Lorenzo Insigne… - PianetaMilan : #MilanLazio 3-2: #gol e #highlights (14^ giornata Serie A) | Video -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

MILAN LAZIO ULTIME NEWS - Gol e highlights di Milan-Lazio: le reti per i rossoneri sono state siglate da Rebic, Calhanoglu e Theo Hernandez ...Un capolavoro di Lorenzo Insigne al 92' nega al Torino quella che sarebbe stata una vera e propria impresa: la grande prova di squadra dei granata, che si erano portati in vantaggio con Izzo in ...