Guarda la cascata Sardegna | la morte terrificante di un 44enne in videochiamata | uno choc

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Una vicenda, che arriva dal litorale di Cuglieri, in provincia di Oristano,. Un uomo, Massimo Piu, 44 anni, originario di Alghero ma residente a Biella, era incon la figlia, a cui mostrava ladi Capo Nieddu. E per mostrarle al meglio il panorama, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è volato in un dirupo di circa 50 metri, morendo sul colpo. L'allarme è scattato solo qualche minuto dopo, quando le persone che erano con lui nell'escursione si erano rese conto della sua sparizione. Poco dopo, avevano capito che Piu era caduto nel vuoto. Le forse dell'ordine e l'elisoccorso del 118 hanno successivamente constatato il decesso. L'uomo, nella caduta, ha urtato le rocce ed è finito in mare.-