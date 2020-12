WhatsApp Web introduce finalmente chiamate e videochiamate

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)Weblee le videoall’interno della propria piattaforma. L’estensione desktop della popolare app di messaggistica haintrodotto una delle novità più attese dagli utenti nel corso degli ultimi mesi.ha lavorato sodo nel corso del 2020 per rincorrere le app specializzate su questo fronte implementando una serie di servizi per i suoi 2 miliardi di utenti in tutto il mondo: da Rooms, sviluppato da Facebook per tutte le sue app, all'ampliamento a 50 partecipanti delledi gruppo all'interno dell'app per iOS e Android. E proprio le Stanze annunciate da Mark Zuckerberg sono state la salvezza dell'applicazione per computer durante la pandemia, considerata l'assenza dello strumento video per tenersi in contatto ...