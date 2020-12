Week 16 – Le partite della settimana di NFL

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mancano soltanto due settimane ai playoff e rimangono ancora otto posti disponibili per la post season, quattro in AFC e quattro in NFC. I Saints hanno già assicurato la loro presenza alla prossima fase, ma hanno bisogno di vincere, per invertire il trend negativo delle ultime. La16 si apre con la sfida tra New Orleans e Minnesota, di nuovo avversarie dopo il folle Wild Card Gamestagione scorsa. Le due squadre scendono in campo venerdì 25, alle 22:30.16: aria di playoff per i Cardinals? I Cardinals sono molti vicini a un approdo ai playoff. Una vittoria nel match contro i rivali dei 49ers, in programma sabato 26 alle 22:30, potrebbe avvicinare Arizona alla prossima fasestagione. Per i ragazzi di Kliff Kingsbury sarebbe il giusto coronamento per un 2020 più che ...