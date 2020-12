Violenta la nipotina e pubblica i video online. Arrestato a Milano, per violenza sessuale, il nonno orco (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Invece di prendersi cura della neonata nipotina che di tanto in tanto gli veniva affidata, la sottoponeva a brutali abusi che poi diffondeva online. Con queste accuse la Procura di Milano diretta dal procuratore Francesco Greco, in collaborazione con il Centro Nazionale di Contrasto alla pedopornografia sul web, ha Arrestato un 53enne accusato di aver Violentato la bambina. A scoprire il caso sono stati gli agenti che, durante le operazioni di monitoraggio del web, si sono imbattuti, nei mesi scorsi, in un video pubblicato in diretta su una piattaforma gratuita per lo streaming online dove si vedeva un uomo abusare di una bimba in tenerissima età. Immediatamente sono iniziate le attività per togliere il file dal web e per accertare i metadati in esso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Invece di prendersi cura della neonatache di tanto in tanto gli veniva affidata, la sottoponeva a brutali abusi che poi diffondeva. Con queste accuse la Procura didiretta dal procuratore Francesco Greco, in collaborazione con il Centro Nazionale di Contrasto alla pedopornografia sul web, haun 53enne accusato di averto la bambina. A scoprire il caso sono stati gli agenti che, durante le operazioni di monitoraggio del web, si sono imbattuti, nei mesi scorsi, in unto in diretta su una piattaforma gratuita per lo streamingdove si vedeva un uomo abusare di una bimba in tenerissima età. Immediatamente sono iniziate le attività per togliere il file dal web e per accertare i metadati in esso ...

