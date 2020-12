Serie A, Verona-Inter: Conte con Perisic dal 1?, Juric schiera Salcedo unica punta. Le formazioni ufficiali (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alle ore 18,30 l'Inter sarà ospite del Verona.I nerazzurri proveranno a ottenere l'ennesima vittoria della stagione e mettere di conseguenza pressione al Milan che scenderebbe in campo da secondo in classifica. Le formazioni ufficiali del match del 'Bentegodi'.Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Di Marco; Colley, Zaccagni; Salcedo. A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Lazovic, Udogie, Ilic, Cetin, Ruegg, Gunter, Yeboah, Danzi, Bertini. Allenatore: Juric.Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro Martinez, Perisic; Lukaku. A disposizione: Padelli, Radu, Ranocchia, D'Ambrosio, Darmian, Kolarov, Gagliardini, Sensi, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alle ore 18,30 l'sarà ospite del.I nerazzurri proveranno a ottenere l'ennesima vittoria della stagione e mettere di conseguenza pressione al Milan che scenderebbe in campo da secondo in classifica. Ledel match del 'Bentegodi'.(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Di Marco; Colley, Zaccagni;. A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Lazovic, Udogie, Ilic, Cetin, Ruegg, Gunter, Yeboah, Danzi, Bertini. Allenatore:(3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro Martinez,; Lukaku. A disposizione: Padelli, Radu, Ranocchia, D'Ambrosio, Darmian, Kolarov, Gagliardini, Sensi, ...

SkySport : Inter, Eriksen torna in Danimarca dalla moglie incinta: salta il Verona - TuttoMercatoWeb : Verona, il ds D'Amico: 'Faraoni? Non ha valutazione perché non è sul mercato. Non lo vendiamo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Inter: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Inter: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti https://t.co… - InterMagazine2 : DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Inter: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -