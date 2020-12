Roma-Cagliari | Probabili formazioni | Curiosità e statistiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alle 20.45 si gioca Roma-Cagliari, per il 14° turno di serie A. La Roma deve lasciarsi alle spalle la debàcle di Bergamo, i sardi arrivano con l’obiettivo di non sfigurare, dopo il pari interno con l’Udinese. Il tecnico Di Francesco vuol fare lo sgambetto alla sua ex squadra. Pellegrini partirà dalla panchina. ULTIME NOTIZIE DA L'articolo Roma-Cagliari Probabili formazioni Curiosità e statistiche proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alle 20.45 si gioca, per il 14° turno di serie A. Ladeve lasciarsi alle spalle la debàcle di Bergamo, i sardi arrivano con l’obiettivo di non sfigurare, dopo il pari interno con l’Udinese. Il tecnico Di Francesco vuol fare lo sgambetto alla sua ex squadra. Pellegrini partirà dalla panchina. ULTIME NOTIZIE DA L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

OfficialASRoma : ??? Il 23 dicembre di 14 anni fa @OfficialTaddei segnò così proprio contro il Cagliari all'Olimpico... ?? ?? 10 curio… - samuel_cap : @futebol_info Getafe x Celta -empate ou celta Verona x Inter - back Inter Real x Granada - Real Milan x Lazio -… - FootballtipsNG : Serie A, Roma vs Cagliari, PREDICTION: 1 - 1 - Ghanabettips : Serie A, Roma vs Cagliari, PREDICTION: 1 - 1 - jackpotKE : Serie A, Roma vs Cagliari, PREDICTION: 1 - 1 -