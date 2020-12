Rilevante possibile meteo con GELO Siberia prima metà di Gennaio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) meteo Gennaio con rischio grande GELO.Da giorni, ormai, stiamo discutendo di Natale, di Capodanno, di inizio 2020. Eh già, stiamo guardando con estremo interesse le varie emissioni dei modelli previsionali e gli scenari meteo climatici che si prospettano sono emozionanti. Ad onor del vero dobbiamo dirvi che l’ipotesi GELO è un qualcosa che nel determinismo non si vede ancora. Significa che guardando le mappe non è possibile scorgere le imponenti dinamiche atmosferiche. Tra circa una settimana andrà in scena un riscaldamento stratosferico clamoroso, ossia un’ingente quantità di calore raggiungere l’alta stratosfera mandando letteralmente in crisi il Vortice Polare. Crisi che potrebbe svolgersi in diversi modi. Potrebbe esserci un semplice (si fa per dire) indebolimenti e una ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020)con rischio grande.Da giorni, ormai, stiamo discutendo di Natale, di Capodanno, di inizio 2020. Eh già, stiamo guardando con estremo interesse le varie emissioni dei modelli previsionali e gli scenariclimatici che si prospettano sono emozionanti. Ad onor del vero dobbiamo dirvi che l’ipotesiè un qualcosa che nel determinismo non si vede ancora. Significa che guardando le mappe non èscorgere le imponenti dinamiche atmosferiche. Tra circa una settimana andrà in scena un riscaldamento stratosferico clamoroso, ossia un’ingente quantità di calore raggiungere l’alta stratosfera mandando letteralmente in crisi il Vortice Polare. Crisi che potrebbe svolgersi in diversi modi. Potrebbe esserci un semplice (si fa per dire) indebolimenti e una ...

impaziente0 : @pmontevecchio Sono certo che ci fu anche qualche imbecillemente che pensò, e scrisse, che si trattasse di un event… - gpazzaglia71 : Questo mi sembra opinione rilevante. Ridurre i contagi e fermare la pandemia il prima possibile, prima che qualche… - RBargetto : @demartin @federicomorando L'importante è che sappia 'fare' una data gamna di cose, la più ampia possibile, ma che… - Chiara10545318 : I tweet, il mio sicuramente no troppo lungo, e non sono così rilevante PERÒ ho visto Tweet contro Nardi, non ho not… - marini_il : @simonepriamo @giurdix @fabbricainter Sulla rosa da champions ci sarebbe da discutere visto che solo due giocatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Rilevante possibile La ricerca e la formazione ostetrica in tempo di Covid Quotidiano Sanità Cdp molto cauta, aggiorna l'offerta su Aspi. Possibile cordata italiana

Rispetto ad un primo momento, in cui i due partner industriali avrebbero avuto una quota congiunta del 60%, ora la partecipazione in Aspi verrebbe rilevata dal consorzio tramite una BidCo partecipata ...

Esonero Liverani, la panchina del Parma traballa: i possibili sostituti

Terremoto in casa Parma: il tecnico Liverani è a serio rischio esonero. Ecco i possibili sostituti per la panchina ducale ...

Rispetto ad un primo momento, in cui i due partner industriali avrebbero avuto una quota congiunta del 60%, ora la partecipazione in Aspi verrebbe rilevata dal consorzio tramite una BidCo partecipata ...Terremoto in casa Parma: il tecnico Liverani è a serio rischio esonero. Ecco i possibili sostituti per la panchina ducale ...