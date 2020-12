Report Gimbe | Sbiadiscono gli effetti delle restrizioni | rivedere il piano pandemico

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il monitoraggio indipendente della Fondazioneconferma nella settimana 16-22 dicembre, rispetto alla precedente, una lieve flessione dei nuovi casi (106.794 vs 113.182), a fronte di una sostanziale stabilità dei casi testati (465.534 vs 462.645) e in linea con la riduzione del rapporto positivi/casi testati (22,9% vs 24,5%). Si riducono del 9,2% i casi attualmente positivi (605.955 vs 667.303) e, sul fronte degli ospedali, diminuiscono ricoveri con sintomi (24.948 vs 27.342) e terapie intensive (2.687 vs 3.003); in calo anche i decessi (3.985 vs 4.617). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: 3.985 (-13,7%) Terapia intensiva: -316 (-10,5%) Ricoverati con sintomi: -2.394 (-8,8%) Nuovi casi: 106.794 (-5,6%) Casi attualmente positivi: -61.348 (-9,2%) Casi testati +2.889 (+0,6%) Tamponi totali: 28.289 ...