Quel patto civile che lega il dovere di pagare le tasse e il diritto ad essere curati (Di mercoledì 23 dicembre 2020) pagare le tasse è il modo con il quale ciascun cittadino può «contribuire al progetto di paese e di bene comune». Con queste parole il direttore dell'Agenzie delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, si è espresso a proposito della sua guarigione da un tumore, aggiungendo: «Ringrazio i medici e gli infermieri e ringrazio anche chi paga le tasse, se ho potuto usufruire di questi servizi». Le connessioni contenute nel ragionamento sono chiarissime: pagare le tasse è un obbligo, sancito dalla Costituzione e previsto dalle leggi; nel contempo occorre che ogni cittadino abbia chiaro che l'adempimento di Quell'obbligo è il presupposto per l'esistenza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

