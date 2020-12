UFFICIALE – Il Napoli esulta: accolto ricorso, con la Juve si gioca e via il -1 (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Napoli: via il -1 e si giocherà la partita con la Juventus Il Napoli esulta: il Collegio di Garanzia dello Sport ha ribaltato i primi due gradi di giudizio sportivo e ha deciso che la gara contro la Juventus dovrà essere giocata. Inoltre agli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Collegio di Garanzia del Coni haildel: via il -1 e si giocherà la partita con lantus Il: il Collegio di Garanzia dello Sport ha ribaltato i primi due gradi di giudizio sportivo e ha deciso che la gara contro lantus dovrà essereta. Inoltre agli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sscnapoli : ?? | Il calendario ufficiale SSC Napoli 2021 è in edicola. ?? - sscnapoli : ??Il Calendario Ufficiale SSC Napoli 2021 sta per uscire! Inizia l’attesa per il calendario più collezionato. Un am… - LZingarini : Una sola parola:CAMORRISTI. Il Coni ha deciso: UFFICIALE, Juventus-Napoli si deve rigiocare!? - emilio_giuliano : #gobbolesi? Spiaze, o come mi spiaze. ???????????????????? UFFICIALE - Sentenza Juve-Napoli: ricorso accolto! La partita sa… - deg_giuseppe : RT @MastroCecco1: UFFICIALE - Sentenza Juve-Napoli: ricorso accolto! La partita sarà rigiocata, punto restituito agli azzurri - https://t.c… -