Tragedia in serata: ragazzo di 25 anni travolto ed ucciso da un treno

Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Milano Today, il giovane sarebbe stato travolto ed ucciso da un treno in corsa sui binari in via Vittorio Veneto, poco prima delle 22.

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia serata Travolto da un treno sui binari: muore ragazzo di soli 25 anni Yeslife Tragedia a Pessano con Bornago, ragazza partorisce in strada, ma il piccolo non ce l’ha fatta

Dramma a Pessano con Bornago, ragazza di 27 anni partorisce in strada, ma il neonato nato prematuro non ce l'ha fatta: è deceduto ...

Tragedia a Bollate, ragazzo di 25 anni travolto e ucciso da un treno

Tragedia nella serata di ieri a Bollate, nell’hinterland di Milano. Un ragazzo è stato investito e ucciso da un treno poco prima delle 22. La vittima aveva 25 anni: è morta sul colpo dopo l’impatto co ...

Dramma a Pessano con Bornago, ragazza di 27 anni partorisce in strada, ma il neonato nato prematuro non ce l'ha fatta: è deceduto ...Tragedia nella serata di ieri a Bollate, nell’hinterland di Milano. Un ragazzo è stato investito e ucciso da un treno poco prima delle 22. La vittima aveva 25 anni: è morta sul colpo dopo l’impatto co ...