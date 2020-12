Terremoto a Ragusa di 4.4 avvertito in tutta la Sicilia: lesionato edificio di 8 piani. Diretta (Di martedì 22 dicembre 2020) Forte scossa di Terremoto nella zona di Ragusa. L'Ingv segnala che il sisma ha avuto una magnitudo pari a 4,4 gradi della scala Richter. La scossa si è verificata alle 21.27 ed... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 dicembre 2020) Forte scossa dinella zona di. L'Ingv segnala che il sisma ha avuto una magnitudo pari a 4,4 gradi della scala Richter. La scossa si è verificata alle 21.27 ed...

DPCgov : ??#Terremoto #Ragusa #SalaSituazioneItalia in contatto con le strutture di #protezionecivile locali: VERIFICHE IN CO… - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - Radio1Rai : #Terremoto Scossa avvertita da popolazione tra #Ragusa e #Siracusa. Il sito dell'Ingv segnala un sisma di magnitud… - mapyntonga : RT @swm175lucprof: Etna in eruzione,terremoto 4,8 epicentro Ragusa - ElisFeno : RT @EtnaLive: Il #terremoto avvertito in questi minuti non è di origine vulcanica, non ha nulla a che vedere con le recenti attività dell'… -