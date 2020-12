Sorpasso o fuga sotto l’albero? Milan al test più duro | Juventus e Inter cercano continuità

Leggi su sportface

(Di martedì 22 dicembre 2020) Una cosa è certa, a prescindere dal risultato. Passare un Natale col morale più basso di quello dello scorso anno dopo il 5-0 inflitto dall’Atalanta, per i tifosi delsarà davvero difficile, per non dire impossibile. Merito di una squadra – quella di Pioli – che da quel tracollo ha trovato la marcia giusta per cambiare le sorti di un progetto tecnico. Stavolta davanti c’è la Lazio e per ilsarà la prova più dura. Un po’ per la forza dell’avversaria, rinfrancata dal successo casalingo sul Napoli e un po’ per via delle assenze a centrocampo. Ilsfiderà gli uomini di Inzaghi senza Bennacer (infortunato) e Kessie (squalificato). Spazio dunque a Tonali (non al meglio) e ad uno tra Krunic e Calhanoglu (arretrato, Brahim Diaz sulla trequarti). Non è la stessa cosa ma la posta in palio è talmente alta che non ammette scuse o ...