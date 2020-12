Sicurezza a Scuola, La Proposta di Sasso: Dotare gli Istituti di Impianti per L’Aerazione (Di martedì 22 dicembre 2020) Rossano Sasso, deputato della Lega, chiede al Governo di garantire la Sicurezza nella Scuola attraverso la dotazione di Impianti d’aerazione ad ogni istituto. Questo quanto riportato dall’ordine del giorno presentato da Sasso: “Nonostante le misure di chiusura delle scuole durante la prima ondata dell’emergenza pandemica, il Governo non è riuscito a dare risposte rapide ed Leggi su youreduaction (Di martedì 22 dicembre 2020) Rossano, deputato della Lega, chiede al Governo di garantire lanellaattraverso la dotazione did’aerazione ad ogni istituto. Questo quanto riportato dall’ordine del giorno presentato da: “Nonostante le misure di chiusura delle scuole durante la prima ondata dell’emergenza pandemica, il Governo non è riuscito a dare risposte rapide ed

matteosalvinimi : Ma è un ministro o il Mago Otelma??? Se davvero vuole che si torni a scuola, stabilizzi le migliaia di insegnanti… - metfirenze : Bagno a Ripoli - Covid-19, con i test rapidi rientro a scuola in sicurezza dopo l’Epifania: via allo screening graz… - anonjacobass : RT @martafana: Continuo a non capire l'ossessione su decisioni per le Feste natalizie piuttosto che quella sul che cosa è in cantiere per t… - zazoomblog : DIRETTA Dirigere in sicurezza speciale su Orizzonte Scuola TV [martedì 22 dicembre alle 12] con Ascani Pacifico e… - IsoradioRai : Sulla Strada alle 16:15: Sicurezza Stradale. Distanza e tempi di sicurezza. È uno dei principi fondamentali per la… -