Partiamo alla volta di Hong Kong | tra canditi | uvette e generosità

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il Natale porta con sé storie che sanno di buono, in un periodo in cui gli occhi si dotano di lenti particolari, che filtrano la realtà e cercano di scovare conforto e gioia nelle cose. È un momento dell’anno così. Ci piace per questo. Saranno le atmosfere che si creano, il calore che accompagna le fredde giornate di Dicembre, il ritrovare occhi che si erano persi. Sarà che in piena pandemia, al netto di tutto ciò che non possiamo fare, proviamo a riscoprire l’autenticità di gesti essenziali, che spesso si nascondono tra il luccichio degli addobbi, la frenesia delle spese e la rincorsa contro il tempo. Come potersi esimere dal dire che queste festività pandemiche scardinano ogni segno di tradizione, ogni certezza e ogni ritualità. Regalano però anche spunti di riflessione, pensieri che portano a comprendere che in fondo nessuna circostanza, pur pazzesca sia, può veramente toccare ...