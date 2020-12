Napoli, “caffè sospeso”: l’iniziativa di solidarietà al barista vittima del racket (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un caffè sospeso in segno di solidarietà ad Eduardo, il titolare di una caffetteria nel rione delle Vergini che, nel 2017, fu incendiata dopo una denuncia contro il racket. l’iniziativa è stata ideata dal consigliere regionale di “Europa Verde” Francesco Emilio Borrelli, che invita la cittadinanza a lasciare “caffè sospesi” per sostenere il coraggioso Eduardo e il fratello e la sorella di 21 e 18 anni. “E’ il momento di tutelare e sostenere chi combatte la camorra rischiando di persona come ha fatto Eduardo“, ha dichiarato Borrelli. “Non lo lasceremo solo“, ha detto lo scrittore Maurizio De Giovanni. I napoletani a sostegno di Eduardo, il giovane imprenditore napoletano che nel 2017 denunciò la camorra che diede ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unin segno diad Eduardo, il titolare di una caffetteria nel rione delle Vergini che, nel 2017, fu incendiata dopo una denuncia contro ilè stata ideata dal consigliere regionale di “Europa Verde” Francesco Emilio Borrelli, che invita la cittadinanza a lasciare “sospesi” per sostenere il coraggioso Eduardo e il fratello e la sorella di 21 e 18 anni. “E’ il momento di tutelare e sostenere chi combatte la camorra rischiando di persona come ha fatto Eduardo“, ha dichiarato Borrelli. “Non lo lasceremo solo“, ha detto lo scrittore Maurizio De Giovanni. I napoletani a sostegno di Eduardo, il giovane imprenditore napoletano che nel 2017 denunciò la camorra che diede ...

fanpage : 'Dopo le 11 non si possono vendere le bevande, neanche il caffè. Spiegateci perché siamo aperti, per vendere l’acqu… - repubblica : Caffè sospeso dall'imprenditore vittima del racket che ha denunciato gli estorsori - CaressaGiovanni : A #Napoli in scena la 'ribellione del caffè' contro l'ultima ordinanza di #DeLuca - NRicominciare : Prendere un caffè in monouso a #Napoli e come masturbarsi con un guanto di lattice.. #echetodicaffa - alessiomagno1 : @dcos71 @VincenzoDeLuca Si, sarebbe tragicomico ma è così. Dalle ore 11,00 di mattina è vietato servire anche da as… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli caffè Caro Salvini, ora i napoletani non puzzano più? www.ilsudonline.it