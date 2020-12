Joe Strummer, punk fino alla fine (Di martedì 22 dicembre 2020) Non solo il frontman dei The Clash, una delle più grandi band inglesi di tutti i tempi. Joe Strummer era soprattutto un simbolo del punk, un leader musicale che con le sue idee e il suo carisma fu in grado di parlare a intere generazioni. Nato ad Ankara nel 1952 col nome di John Graham Mellor, Strummer ha plasmato il sound dei musicisti a venire per oltre venticinque anni di carriera e anche dopo la sua morte, avvenuta nel 2002. Poeta, attore e compositore per il cinema, Joe Strummer è stato sempre attivo al di là della musica, creando una vastissima eredità artistica. Dopo la sua morte è stata creata la Joe Strummer Foundation, un’organizzazione no profit che promuove lo sviluppo di nuova musica. Il suo slogan, “Senza le persone non sei nulla“, un motto che Strummer amava ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Non solo il frontman dei The Clash, una delle più grandi band inglesi di tutti i tempi. Joeera soprattutto un simbolo del, un leader musicale che con le sue idee e il suo carisma fu in grado di parlare a intere generazioni. Nato ad Ankara nel 1952 col nome di John Graham Mellor,ha plasmato il sound dei musicisti a venire per oltre venticinque anni di carriera e anche dopo la sua morte, avvenuta nel 2002. Poeta, attore e compositore per il cinema, Joeè stato sempre attivo al di là della musica, creando una vastissima eredità artistica. Dopo la sua morte è stata creata la JoeFoundation, un’organizzazione no profit che promuove lo sviluppo di nuova musica. Il suo slogan, “Senza le persone non sei nulla“, un motto cheamava ...

Tra i frontman più amati di sempre, Joe Strummer dei Clash è stata un icona del punk come stile di vita e un leader carismatico ...

Il giorno in cui Joe Strummer dei Clash svanì nel nulla

Nel 1982, Joe Strummer decise che ne aveva abbastanza dei Clash. Così, da un giorno all’altro, si defilò a Parigi. Quando si dice fuggire di fronte ai problemi... ma potete biasimarlo? La band, ...

