Inzaghi: “Vogliamo dare continuità dopo la vittoria contro il Napoli” (Di martedì 22 dicembre 2020) Alla vigilia della partita contro il Milan, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa. “Vogliamo dare continuità dopo la vittoria contro il Napoli. Dobbiamo provare a fare una prestazione importante contro la prima della classe, il Milan è la squadra più in forma del campionato, ha ottenuto grandi risultati. Abbiamo problemi di formazione come li hanno loro, ma andremo a Milano con la voglia di dare il massimo”. Sugli infortunati: “Ci mancheranno domani Leiva, Acerbi, Parolo, Lulic e Fares, mentre Correa lo valuterò nel corso dell’allenamento di oggi. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, dovrò vedere oggi pomeriggio come sta la squadra. La cosa più importante sarà ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Alla vigilia della partitail Milan, il tecnico della Lazio, Simone, ha parlato in conferenza stampa. “lail. Dobbiamo provare a fare una prestazione importantela prima della classe, il Milan è la squadra più in forma del campionato, ha ottenuto grandi risultati. Abbiamo problemi di formazione come li hanno loro, ma andremo a Milano con la voglia diil massimo”. Sugli infortunati: “Ci mancheranno domani Leiva, Acerbi, Parolo, Lulic e Fares, mentre Correa lo valuterò nel corso dell’allenamento di oggi. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, dovrò vedere oggi pomeriggio come sta la squadra. La cosa più importante sarà ...

